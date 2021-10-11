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Дочь Владимира Зеленского не хочет, чтобы он во второй раз становился президентом, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания. Об этом президент сказал в программе «Светская жизнь».

По словам Зеленского, его семья – жена, дети, родители – сильно пострадали от его президентства, и старшая дочь не хочет, чтобы он шел на второй срок.

«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», – заявил Зеленский.

Президент также рассказал, что его дочь в следующем году будет поступать в вуз в Украине.

«Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла учиться без охраны», - пояснил Зеленский.

Глава государства добавил, что его дочь хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой. Однако, по его словам, она еще может передумать.

Напомним, в 2019 году Зеленский заявлял, что идет на один президентский срок.
ForUm

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