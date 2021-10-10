также в разделеПолитика
C нардепом Поляковым попрощаются в понедельник в Чернигове 21
В Грузии рассказали, как Саакашвили попал в страну 28
Марчевский: Дело Медведчука - это отвлечение внимания от отмывания Зеленским незаконных денег «ПриватБанка» 14
СМИ: С помощью санкций Зеленский и его окружение воюют против своего главного политического оппонента Медведчука 18
Саакашвили снова начал есть 31
Разумков заявил, что 50 депутатов извинились перед ним 96
США и ЕС крайне недовольны задержкой в избрании руководителя САП 16
Быстряков: «Синдром Медведчука» как домашний вариант «Синдрома Путина» 51
Арахамия о возможном лишении Разумкова мандата 32
Прокуроры обвиняют Венедиктову в уничтожении прокуратуры 87
Журналист: Медведчук в 2014 году выполнял просьбу СБУ и действовал по поручению Порошенко и Грицака 34
«Панамские бумаги» - это «черная метка» Зеленскому. Поэтому он переводит стрелки на Медведчука 22
Саакашвили написал письмо из тюрьмы 67
Зеленскому нужно периодически "набрасывать" дела против Медведчука, чтобы тот не вышел из-под домашнего ареста - иначе будут дискредитированы санкции 17
Эхо офшоров Зеленского. Почему Медведчуку шьют новую госизмену 46
Арахамия: Рада намерена уволить до пяти министров 41
Украина-ЕС: названы главные темы саммита 47
ВАКС перенёс заседание по Труханову на 11 октября 14

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рост ВВП на уровне 4% по итогам 2021 года. Но помешать этому может очередная волна COVID-19.

Об этом сообщает глава правительства в Facebook.

«Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию - это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения», - отметил Шмыгаль.

По его словам, оптимистический прогноз основан на стабильно растущем потребительском спросе, средней зарплате выше 500 долларов, росте инвестиций до рекордного за четыре года показателя, рекордном урожае и росте аграрного сектора.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги