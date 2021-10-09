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Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми.

Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на МВД Грузии.

По данным телеканала Рустави 2, из-под обломков достали тела 11-летнего ребенка и его матери. В ближайшее время они будут доставлены на экспертизу.

Поисковая операция продолжается уже более суток. Ранее обнаружены тела пяти человек, в том числе детей в возрасте одного года и девяти лет. Кроме того, в больнице сегодня утром скончалась 35-летняя женщина, которая была найдена под завалами вечером 8 октября.

Согласно информации МВД, на данный момент пропавшим числится как минимум один человек. Его поиски продолжаются.

11 октября в Грузии объявили днем ​​траура по жертвам трагедии.
ForUm

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