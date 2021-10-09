Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми.
Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на МВД Грузии.
По данным телеканала Рустави 2, из-под обломков достали тела 11-летнего ребенка и его матери. В ближайшее время они будут доставлены на экспертизу.
Согласно информации МВД, на данный момент пропавшим числится как минимум один человек. Его поиски продолжаются.
11 октября в Грузии объявили днем траура по жертвам трагедии.
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