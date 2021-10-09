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МВД Грузии задержало трех человек по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Следствие полагает, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые "с грубым нарушением правил безопасности".

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

По данным ведомства, задержаны 46-летний владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, нанятых им, 30-летний и 59-летний.

"По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, предположительно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября", - сказано в заявлении МВД.
ForUm

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