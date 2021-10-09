Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что перед ним извинились около 50 депутатов, которые проголосовали за его отставку.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером в пятницу, 8 октября.

На вопрос журналиста, обиделся ли Разумков на своих коллег, тот ответил, что дело не в обидах, а в справедливости и порядочности.

«Сегодня [8 октября] ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера [7 октября] проголосовали зеленой [кнопкой] и сказали:» Извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, убеждали, что вы должны сделать так"", — сказал Разумков.

Он утверждает, что убеждало нардепов, в частности, руководство фракции Слуга народа. Также их, по словам Разумкова, вызывали в Офис президента.

В ОП и Слуге народа заявление экс-спикера Рады не комментировали.