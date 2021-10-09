также в разделеПолитика
СМИ: С помощью санкций Зеленский и его окружение воюют против своего главного политического оппонента Медведчука 8
Саакашвили снова начал есть 13
США и ЕС крайне недовольны задержкой в избрании руководителя САП 9
Быстряков: «Синдром Медведчука» как домашний вариант «Синдрома Путина» 23
Арахамия о возможном лишении Разумкова мандата 20
Прокуроры обвиняют Венедиктову в уничтожении прокуратуры 13
Журналист: Медведчук в 2014 году выполнял просьбу СБУ и действовал по поручению Порошенко и Грицака 19
«Панамские бумаги» - это «черная метка» Зеленскому. Поэтому он переводит стрелки на Медведчука 14
Саакашвили написал письмо из тюрьмы 62
Зеленскому нужно периодически "набрасывать" дела против Медведчука, чтобы тот не вышел из-под домашнего ареста - иначе будут дискредитированы санкции 11
Эхо офшоров Зеленского. Почему Медведчуку шьют новую госизмену 35
Арахамия: Рада намерена уволить до пяти министров 35
Украина-ЕС: названы главные темы саммита 43
ВАКС перенёс заседание по Труханову на 11 октября 14
В Раде требуют убрать Третьякову с главы комитета 27
Палатный обратился к СНБО и Зеленскому из-за поздравления Кивы Путину 111
Кузьмин: Прокуроры, нарушая законы, попытались вручить подозрение Медведчуку, но адвокаты политика пресекли эту попытку 54
СБУ: В рамках подозрения Медведчуку проверят причастность Порошенко и Гонтаревой 56

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что перед ним извинились около 50 депутатов, которые проголосовали за его отставку.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером в пятницу, 8 октября.

На вопрос журналиста, обиделся ли Разумков на своих коллег, тот ответил, что дело не в обидах, а в справедливости и порядочности.

«Сегодня [8 октября] ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера [7 октября] проголосовали зеленой [кнопкой] и сказали:» Извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, убеждали, что вы должны сделать так"", — сказал Разумков.

Он утверждает, что убеждало нардепов, в частности, руководство фракции Слуга народа. Также их, по словам Разумкова, вызывали в Офис президента.

В ОП и Слуге народа заявление экс-спикера Рады не комментировали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги