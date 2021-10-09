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В Беларуси с 9 октября вводят обязательное ношение маски и соблюдение дистанции в общественных местах. Во всех регионах республики наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом пишет "Белта".

«С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», - заявил главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

Изменения вступают уже с 9 октября. Соблюдение правил касаемо ношения маски распространяется и на все виды транспорта. В санитарных нормах также отмечается, как правильно их нужно носить.

«На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами», - добавил Тарасенко.

По его словам, сегодня в Беларуси наблюдается ухудшение ситуации вокруг распространения коронавируса.
ForUm

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