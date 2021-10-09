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В четверг, 7 октября, в отделениях Укрпочты начали работать временные пункты вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

По данным компании, вакцинироваться смогут все желающие без предварительной записи или регистрации. Вакцинация будет проходить в рамках пятого этапа вакцинации.

Временные пункты вакцинации будут работать как в городских отделениях, так и в маленьких и самых отдаленных селах, где нет больниц.

По предварительным данным, мобильные бригады будут работать в почтовых отделениях 8 и 9 октября. Информацию о дальнейшей работе будут публиковать дополнительно.

При этом перечень вакцин, которыми будут прививать в потовых отделениях, Укрпочта не предоставила.
ForUm

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