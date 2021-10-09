Пророссийские боевики продолжают размещать военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса. ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отводения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 октября.

В частности, наблюдатели зафиксировали 1 гаубицу, 1 противотанковую пушку и 2 реактивные системы залпового огня в двух жилых кварталах.

В жилом районе Луганска патруль ОБСЕ заметил одну буксируемую гаубицу 122-го калибра ( «жаба») и противотанковую пушку 120-го калибра ( "Рапира"). Кроме того, в жилом районе н.п. Екатериновка боевики разместили 2 реактивные системы залпового огня Град 122-го калибра.

Также замечены признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 1 бронетранспортер (БТР-80). Его боевики разместили также в жилом квартале оккупированного Луганска.

Как сообщалось, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть нарушений перемирия со стороны террористов. С начала текущих суток был ранен украинский военный.