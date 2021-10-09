Пророссийские боевики продолжают размещать военную технику в жилых районах оккупированного Донбасса. ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отводения.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 октября.
В частности, наблюдатели зафиксировали 1 гаубицу, 1 противотанковую пушку и 2 реактивные системы залпового огня в двух жилых кварталах.
Как сообщалось, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть нарушений перемирия со стороны террористов. С начала текущих суток был ранен украинский военный.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время