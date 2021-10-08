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На получении неправомерной выгоды задержан начальник управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, чиновник КГГА потребовал от гражданина  неправомерную выгоду за непринятие соответствующих мер реагирования на нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил, возможно, допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по ул. Крутой спуск в Киеве.

07.10.2021 чиновника задержали сразу после получения 2000 долларов США неправомерной выгоды.

По месту работы задержанного проводился обыск.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках следствия устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к указанному коррупционному преступлению.
ForUm

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