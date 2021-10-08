также в разделеПроисшествия
В Украине – более 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки 13
В Польше в ДТП погибли двое украинцев 17
Боевики 6 раз нарушили «тишину» на Донбассе 11
На Киевщине пропали трое школьников 23
В Украине зафиксировали случай заражения полиомиелитом 22
В Черновцах посреди улицы скончался студент из Индии 16
В Одессе поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на путях 12
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранен 1 военный 8
В Тернополе нашли повешенной 15-летнюю школьницу 43
В Польше во время семейной ссоры погиб 7-летний мальчик из Украины 17
Денисова: За время войны на Донбассе погибли почти 14 тысяч человек 26
На Закарпатье отчим до смерти избил 10-летнюю девочку, дело завели и на мать 19
В Харькове фура сбила двух подростков 20
ООС: Боевики 4 раза нарушили «тишину» на Донбассе 9
«Схемы» заявили о нападении на журналистов во время интервью с главой «Укрэксимбанка» 30
В Польше за поджог птицефермы задержали троих украинцев 21
В Карпатах перевернулся джип с туристами 20
Вчера оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня 12

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

У Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Золотое-4 враждебные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
7
Теги