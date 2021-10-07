К празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню Защитников Украины священники Украинской Православной Церкви отправятся в зону ООС, чтобы поздравить детей-сирот из детских домов и военнослужащих Украинской армии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, с благотворительной миссией на восток отправятся священнослужители УПЦ из Киевской, Бориспольской и Александрийской епархий.

Возглавляет поездку главный военный священник УПЦ – протоиерей Вячеслав Яковенко. Гуманитарный груз представляет собой продукты питания, гигиенические средства, лекарства, кровоостанавливающие препараты и другие необходимые вещи.

«С собой, для скорейшего наступления мира на нашей земле священники взяли икону Пресвятой Богородицы с частицей Её Покрова, чтобы Царица Небесная невидимо покрывала жителей Донбасса от всякого зла, и икону с частицами мощей Святых Воинов, для защиты наших Украинских военнослужащих от напрасных ранений и гибели», - поделились в епархии.

Группа планирует посетить многие города Донецкой и Луганской областей, до праздника Покрова, но прежде всего город Счастье, где передадут помощь в детский дом, в котором пребывают дети, потерявшие родители в результате военных действий. Делегация священников планируют обязательно посетить город Кременная, где располагается детский дом с инвалидами ДЦП и синдромом Дауна.

Завершить поездку священнослужители планируют в Мариуполе в день Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь, в Мариуполе, священнослужители поздравят с профессиональным праздником военнослужащих Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии фронта.