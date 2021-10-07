АО «Укрэксимбанк» не обнаружил фактов финансирования терроризма при выдаче кредита в $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий, сообщил врио председателя правления банка Сергей Ермаков.

«На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях», – сообщил он на пресс-брифинге в агентстве Интерфакс-Украина.

Для разъяснений банк получил согласие клиента на раскрытие информации, которая может составлять банковскую тайну, добавил Ермаков.

По данным банка, в рамках проверки заемщика было выявлено, что Брюховецкий владеет корпоративными правами трех компаний, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории: ООО «Горспецлифт» (50%, Горловка), ООО «Дикон» (24%, Бахмут), ООО «Спецреммаш» (16,6%, Горловка). Он также владел 45% ООО «Восточный Донбасс» (Горловка), прекратившим деятельность в 2011 году.

Как сообщил Ермаков, в апреле 2021 года Укэксимбанк предоставил кредит в размере $60 млн компаниям ООО «Оптовая сеть 2011» и ООО «Славиан», бенефициаром которых выступает Брюховецкий. Кредит был выдан для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма реализации покупки составляет $80 млн.

Так, $39 млн кредита направлено на рефинансирование кредитных обязательств «Оптовая сеть 2011» в двух украинских и одном европейском банке. Еще $21 млн направлены на завершение сделки приобретения ТРЦ Sky Mall. Кроме того, Брюховецкий внес $20 млн за счет собственных средств и средств связанной компании - ООО «Скай Финанс».

«По требованию банка заемщик предоставил выводы профессиональных юристов, в том числе британского, зарегистрированного в Solicitors Regulation Authority, об урегулировании корпоративного конфликта и судебных исков (…) Наличие арбитражного решения в деле эстонского бизнесмена Тедера Хиллара не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ Sky Mall», – отметил Ермаков.

Он также подчеркнул, что движение денежных средств по кредитам осуществлялось исключительно между счетами заемщиков в Укрэксимбанке и других украинских банков.

Как сообщалось, в мае-2021 эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ТРЦ в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери столичного ТРЦ Sky Mall, где компании принадлежат 49,9%.

Конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall длится с 2013 года. После победы на выборах в 2019 году Зеленский лично пообещал президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, признавшего, что ТРЦ фактически был переоформлен путем ряда преступных деяний, к которым, в частности, причастен украинский предприниматель Андрей Адамовский.