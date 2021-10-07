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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 802 больных коронавирусом. 13 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в Киеве 5487 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 238 139», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 91 больного коронавирусом и 206 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 241 человек. В общем коронавирус преодолели 222 111 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 144, в Дарницком - 123, и в Деснянском районе - 122 случая», - отметил Кличко.
ForUm

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