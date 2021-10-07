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За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз – из подствольных гранатометов.

В районе Пивденого оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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