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6 октября около 17:00 в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11:00 утра самовольно оставили учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, разыскиваются, Польский Дмитрий 2009 г.р., Штыковой Максим 2009 г.р., и Мостипан Дмитрий 2008 г.р.

Полиция установила, что 3 дня назад ученики договаривались о бегстве в лес. Выяснили также, что после побега из школы дети зашли в дом одного из товарищей, переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция Киевщины проводит активные розыскные мероприятия для установления местонахождения детей. На розыск школьников оперативно привлечены более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников управления корпуса оперативно-внезапной действия.

Кроме того, размещены ориентировки в социальных сетях, привлечена общественность и охотники с тепловизорами.
ForUm

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