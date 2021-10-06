также в разделеСтолица
В Бабьем Яру открыли «Кристаллическую стену плача» 8
Путин допустил, что Газпром увеличит прокачку газа через Украину 12
В Киеве за сутки обнаружили 792 больных COVID-19 12
Киев готовится к усилению карантина 43
Кличко отрицает договоренности с Аваковым по назначению Крищенко 10
Лежали по двору, уже бездыханные. Во дворе многоквартирного дома в Киеве отравили всех бездомных кошек 43
Прокуратура проводит обыски в «Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканале» 13
КГГА грозит директорам школ ответственностью за недостоверные данные о вакцинации 16
В Госпродпотребслужбе прогнозируют попадание Киева в оранжевую зону 10
В Киеве задержали разведчика боевиков 106
В еще одно коммунальное предприятие Киева пришли с обысками 20
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 человек 9
Кличко: Вакцинация в Киеве может стать принудительной 21
Сентябрь в Киеве оказался холоднее нормы 22
В «горячих» точках Киева к инспекторам по парковке приставят охрану 15
В Киеве стреляли в водителя главы Госархивслужбы 45
COVID-19 в Киеве: Почти 600 новых больных и 13 смертей 19
В Киеве горела гимназия, эвакуировали 1500 детей 18

Начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП «Киевпастранс» сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей ущерб в размере 3,3 миллиона гривен, выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры. Киева (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2019 году КП «Киевпастранс» заключило с победителем тендера - частной охранной компанией - договор о предоставлении услуг по физической охране объектов КП «Киевпастранс», в частности станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками с определенными круглосуточными охранными постами.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4,1 млн гривен.

Однако досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще.

Вышеуказанные нарушения остались без внимания начальника службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП «Киевпастранс», который непосредственно и должен был проверить объемы предоставляемых услуг.

По заключению судебной экономической экспертизы, указанными действиями коммунальному предприятию КГГА нанесен ущерб на сумму 3,3 млн гривен.

Также в июле 2021 сообщено о подозрении руководителю указанной охранной структуры и факту присвоения указанных средств. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
8
Теги