Начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП «Киевпастранс» сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей ущерб в размере 3,3 миллиона гривен, выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры. Киева (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2019 году КП «Киевпастранс» заключило с победителем тендера - частной охранной компанией - договор о предоставлении услуг по физической охране объектов КП «Киевпастранс», в частности станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками с определенными круглосуточными охранными постами.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4,1 млн гривен.

Однако досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще.

Вышеуказанные нарушения остались без внимания начальника службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП «Киевпастранс», который непосредственно и должен был проверить объемы предоставляемых услуг.

По заключению судебной экономической экспертизы, указанными действиями коммунальному предприятию КГГА нанесен ущерб на сумму 3,3 млн гривен.

Также в июле 2021 сообщено о подозрении руководителю указанной охранной структуры и факту присвоения указанных средств. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.