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Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%, однако улучшил его на следующие два года.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Конкуренция и восстановление пост-COVID-19» за осень 2021 года, передает Укринформ

По прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022 году вырастет на 3,5%, а в 2023 году - на 3,7%.

«Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям», - говорится в документе.

Отмечается, что прогноз учитывает, в частности, введение возможных дальнейших временных карантинов в стране для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

 
ForUm

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