Одессе на станции Одесса-Поездная пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину, сидевшего на путях, сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам машиниста пассажирского поезда, он увидел человека, который сидел на железнодорожных путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Личность погибшего устанавливается. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».