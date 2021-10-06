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Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Путин потратил большие деньги на предвыборную кампанию бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает «Гордон».

«Это была довольно забавная история… Он потратил огромные деньги на предвыборную кампанию Януковича [в 2004 году]. Просто их вот так же выплевывали, из «Газпрома», оттуда, отсюда, политтехнологи… Деньги, конечно, раздерибанили. Но вопрос не в этом: его просто не избрал народ. Но для Путина такого слова нет. Какой народ? Вопрос – либо деньги украли, либо не доплатили. Что-то пошло не так именно по этому поводу», – отметил Пугачев.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли «банкиром Кремля» и «банкиром Путина».

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.
 
ForUm

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