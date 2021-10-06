За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными.
По состоянию на 7:00 6 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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