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За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Трехизбенки вражеские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новотошковского оккупанты дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

У Красногоровки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Крымского наемники дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Рубежи наших подразделений, благодаря усилиям украинских воинов, остались неизменными.

По состоянию на 7:00 6 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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