В Украинской Православной Церкви сняли цикл документальных фильмов о новомучениках.

Фото: novomuchenik.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, документальный проект представил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

Второй фильм из цикла повествует о настоятеле Воскресенского храма в селе Зазимье на Киевщине священномученике Михаиле Подъельском, пострадавшем от рук большевиков в 1937 году.

Отец Михаил родился в 1878 году в Нежине на Черниговщине в семье диакона. После окончания трёх классов духовной семинарии служил диаконом и псаломщиком. В 1925 году стал священником Прилукского церковного округа. В 1930-м был арестован, затем освобождён. В том же году отца Михаила перевели в село Зазимье на Киевщине. Несмотря на предупреждения местных властей, совершал своё священническое служение.

В 1935 году по инициативе членов сельсовета и учителей местной школы храм закрыли. Приход стал бороться за свою церковь. Чтобы «нейтрализовать» приход, сельсовет решает лишить верующих священника. 19 ноября 1937 года сотрудники НКВД, опираясь на доносы, в которых говорилось о якобы проводимой отцом Михаилом контрреволюционной деятельности, арестовали его. 20 ноября тройка УНКВД по Киевской области осудила отца Михаила к расстрелу. Приговор привели в исполнение 27 ноября 1937 года. Тело отца Михаила было закопано в Быковнянском лесу.

17 августа 2021 года Священный Синод УПЦ принял решение о канонизации священномученика Михаила. Память святого будет отмечаться ежегодно 27 ноября, в день его смерти.

Одним из инициаторов прославления выступил Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, собиравший сведения об отце Михаиле. Как отметил руководитель Центра Сергей Шумило, всего уже обработано 109 следственных дел священнослужителей, арестованных в конце 1937-го – в начале 1938 годов на территории нынешней Бориспольской епархии (Бориспольский, Броварской районы и часть Вышгородского района).

«Из них за этот период были расстреляны в Киеве в застенках НКВД 52 священника, другие 57 священников приговорены к различным срокам заключения в советских концлагерях, откуда большинство никогда не вернулись. По сути, это была плановая массовая и полная зачистка региона от «поповского элемента»», — отметил историк.

Как сообщалось ранее, в первом фильме митрополит Антоний рассказал о профессоре Киевской духовной академии, человеке энциклопедических знаний священномученике Александре (Глаголеве).