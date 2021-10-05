В городе Тарнув на юге Польши во время семейной ссоры утром во вторник смертельно ранен ножом 7-летний мальчик, гражданин Украины.

Об этом сообщил официальный представитель полиции Тарнова Павел Климек, передает Укринформ.

«В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина - граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, в результате ребенок умер», - сообщил Климек.

Он добавил, что врачи пытались спасти жизнь ребенку, но он получил колотые и резаные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Вместе с тем мужчина и женщина с ножевыми ранениями попали в больницу. Полицейские ожидают разрешения врачей, чтобы их допросить.

Климек сообщил, что все указывает на то, что мужчина и женщина являются супругами, поскольку имеют одинаковую фамилию. Полиция уточняет, был ли погибший мальчик их сыном.

Как сообщил полицейский, ссора началась внутри квартиры, впоследствии мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома, а жена, которая тоже имела ранения, убежала к соседям.

Полицейский сообщил, что украинцы снимали квартиру, в которой произошла трагедия, несколько месяцев, а проживали в Польше несколько лет.

Прокуратура начала следствие по этому делу.