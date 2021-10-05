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Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на Востоке Украины погибло почти 14 тысяч граждан Украины, среди них 4000 гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысяч ранены, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время выступления по случаю членства в Ассоциации омбудсменов Средиземноморья.

Она отметила, что восьмилетняя оккупация Российской Федерацией части территорий нашей страны приводит к системным нарушениям прав человека.

Так, несогласие с действиями оккупантов, проукраинская политическая или гражданская позиция наших сограждан становятся основанием для преследования и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность.

«По политически и религиозно мотивированным обвинениям 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже осуждены на длительные сроки», - сообщила Денисова.

В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины, из них: 252 гражданских  (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих.

Жители временно оккупированных территорий Украины лишены права на образование и получение информации на родных украинском и крымскотатарском языках.

«Повлиять на государство-оккупанта с целью прекращения нарушений прав человека возможно только путем скоординированной международной поддержки для давления на Российскую Федерацию», - подчеркнула Денисова.

 
ForUm

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