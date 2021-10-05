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Ошибочное изменение конфигурации привело к глобальному многочасовому сбою в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp, данные пользователей не пострадали, сообщили в компании Facebook, владеющей этими сервисами.

«Наши команды инженеров выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное воздействие на способы связи наших центров обработки данных, что привело к приостановке работы наших сервисов», - цитирует сообщение Интерфакс.

В Facebook подчеркнули, что не располагают сведениями о компрометации пользовательских данных и считают основной причиной сбоя неправильное изменение конфигурации. Там отметили, что изначальная причина повлияла на многие внутренние инструменты и системы, из-за чего специалисты не смогли быстро восстановить работу сервисов.

В понедельник в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой. Около шести часов эти сервисы были недоступны по всему миру. Сейчас их работа восстановлена.
ForUm

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