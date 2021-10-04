Пользователи имеют проблемы с работой соцсети Facebook, мессенджера WhatsApp и фотосервиса Instagram. Мессенджер и фотосервис принадлежат Facebook.

В частности, наблюдаются проблемы с подключением и загрузкой при работе веб и мобильного приложения соцсети, а также приложений мессенджера и фотосервиса

ВВС приводит официальный комментарий Facebook: соцсеть подтверждает сбой и обещает справиться с проблемой максимально быстро. При этом никаких объяснений сбоя не приводится.

The Guardian напоминает, что нынешний сбой в работе Facebook стал самым серьезным инцидентом с 13 марта 2019 года, когда пользователи по всему миру более 24 часов не могли пользоваться Facebook, Instagram и WhatsApp.