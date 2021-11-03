Официальная страница правительства Севастополя в инстаграме заблокирована из-за активности в комментариях, сообщила руководитель управления информационной политики города Ирина Юхина.
«Причина - слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось - мы потеряли больше 10 тысяч подписчиков», - сказала Юхина журналистам в среду, передает Интерфакс.
По ее словам, решено завести новую страницу.
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