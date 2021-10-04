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В Украине и Черногории верующие массово выступили в защиту Церкви.

Фото: pravoslavie.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в интервью порталу Православие.RU.

«И в Черногории, и в Украине власти настроены против канонической Церкви. В Украине с начала 1990-х годов существует церковный раскол, инспирированный властями, в Черногории также была создана так называемая «Черногорская православная церковь». У нас были приняты антицерковные законы, в Черногории пошли еще дальше: там был принят закон, согласно которому государство должно было забрать, а затем передать раскольникам большинство храмовых зданий и церковных строений», – рассказал епископ Виктор.

Владыка отметил, что в Украине и Черногории верующие массово выступили в защиту Церкви. «Наши архиереи, в том числе и Блаженнейший Митрополит Онуфрий, посещали Черногорию и участвовали в тамошних крестных ходах. То, что в отдельные дни в Черногории на крестные хода выходило до половины всего населения страны, очень впечатляло и служило примером и для нас в отстаивании своих прав», – подчеркнул он.

Показательным моментом, считает владыка, является то, что и в Черногории на парламентских выборах, и в Украине на президентских, силы, делавшие ставку на вражду с Церковью, потерпели поражение. «Однако есть и различие. Во время предвыборной кампании в 2020 году в Черногории покойный митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий был вынужден открыто призвать граждан страны не отдавать свои голоса за те политические силы, которые враждебно относились к канонической Церкви. Это была вынужденная мера, хотя Церкви не свойственно вмешиваться в политику. На сегодняшний день мы в Украине не считаем возможным вмешиваться в политические баталии или призывать сторонников УПЦ голосовать за те или другие партии», – пояснил иерарх УПЦ. 

Епископ Виктор выразил надежду, что пришедшие на смену политики не будут вмешиваться в церковные вопросы, способствовать нормализации религиозной жизни в Украине и не вызывать ответное реагирование православной общественности с целью защиты Церкви.
ForUm

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