Полиция в Мазовецком воеводстве в Польше задержала украинца, бывшего работника птицефермы, который совместно с дома другими лицами поджег сарай на территории хозяйства. Все они являются гражданами Украины, которых тоже подозревают в проникновении в местную лавку, сообщает Польское радио.

По словам полиции в Жирардуве, в воскресенье дежурный полиции получил сообщение о пожаре хозяйственных зданий на территории куриной фермы в селе Камион в Жирардувском уезде.

Согласно сообщению, после тушения пожара оказалось, что возможной причиной пожара мог стать поджог. Записи с видеокамер показали, как трое мужчин перелезают через забор, а один из них подбрасывает огонь в дом.

После установления личности злоумышленников были задержаны трое граждан Украины. Один из них оказался бывшим работником. При этом он сам сообщил владельцу о пожаре.

По словам полиции, во время мероприятий на территорию птицефермы пришел владелец соседнего магазина, который сообщил полиции, что его магазин был взломан. Описания злоумышленников отвечали двоим из задержанных в связи с поджогом.

Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 лет были навеселе. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя.

Всем трем задержанным гражданам Украины грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.