Укрзализныця начинает реализацию еще одного проекта программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» - достройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве, известного как Дарницкий мост. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе общества.

Так, 1 октября АО «Укрзализныця» и ООО «Совместное украинско-немецкое предприятие «Автострада» подписали договор на указанные работы. В соответствии с соглашением, они должны быть полностью завершены до конца 2022 года. Со своей стороны Укрзализныця передала подрядчику проектную документацию и проводит инвентаризацию имеющихся металлоконструкций объекта для передачи подрядчику.

Железнодорожная часть моста для движения поездов была открыта в сентябре 2010 года и уже в конце октября того же года была открыта остановочная платформа «Левый берег». Автомобильная часть моста вводилась в эксплуатацию поэтапно в течение 2010-2013 годов. Сейчас уровень строительной готовности мостового перехода составляет 82,4%.

В частности, в ходе работ будут достроены автомобильные съезды на левом берегу Днепра. Здесь мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница. На правом берегу мост выходит на Надднепрянское шоссе и готов на 100%.

Напомним, в конце апреля 2021 Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», согласно которому выделено 500 млн грн на достройку моста.

ООО «Автострада» стало победителем тендера на достройку железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в Киеве. Компания предложила самую выгодную цену за выполнение всех работ – 1,15 млрд грн, что почти на 5 млн меньше ожидаемой стоимости.

Справка: Дарницкий мост – это комбинированный железнодорожно-автомобильный мост через Днепр в Киеве, включающий железнодорожный путь и автомобильную дорогу - в обоих направлениях по три полосы. Сооружали мост в течение семи лет – с 2004 по 2011 гг. Мост частично введен в эксплуатацию, с 2010-2011 гг. открыто движение для железнодорожного транспорта, а также съезды и заезды автомобильной части моста на правом берегу.