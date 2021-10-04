Киев имеет риски попадания в оранжевую зону. Однако, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.

Об этом сообщил глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

Сегодня в Киеве принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить усиление карантина. Поднятие вопроса о переходе в «оранжевую» зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.

«Что касается оранжевой зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в «оранжевую» зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса», - отметил Олег Рубан.