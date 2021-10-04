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Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 33 копейки - до 26,50 грн за литр, сообщает УНИАН.

В то же время стоимость дизельного топлива повысилась на 64 копейки - до 23,23 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 31,60 грн за литр, дизтоплива – 30,23 грн за литр.

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

 
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