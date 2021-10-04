Во вторник, 5 октября, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Государства Израиль Ицхака Герцога, который будет находиться в нашей стране с государственным визитом.
Официальная церемония встречи начнется в 13:00, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 12:00.
Место проведения: Мариинский дворец.
В 14:45 ожидается заявления президентов для представителей СМИ.
В связи с ограничениями, установленными с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятиях смогут принять участие 50 представителей средств массовой информации.
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