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Нужно любить Бога и проявлять свою любовь к Нему не громкими декларациями, а ежедневными добрыми делами.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди.

Как подчеркнул Предстоятель, важно стремиться выполнять заповеди любви: «любить Бога всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим» (Мк. 12: 30), что значит поставить Бога превыше всего, и «любить ближнего, как самого себя» (Мк. 12: 31).

Без любви к Богу так называемая «любовь» к ближним является изувеченной, просто коммерцией, как отметил Блаженнейший.

«Когда человек имеет любовь к ближнему, данную Богом, то у нее жертвенная любовь. Но она может быть только тогда, когда человек сам присоединится к Божественной любви», - отметил владыка.

По мнению архипастыря, любовь нас объединяет с Богом.

«Если жених не любит невесту, а невеста не любит его, то этот брак не может состояться. А если произойдет ошибочно, то не принесет никаких добрых плодов: будут ссоры, ненависть, злоба и прочее», - провел владыка такую   аналогию и добавил: «Бог совершенный, Ему от нас ничего не надо. Но нам нужна Его любовь, а значит мы приобщаемся к Божественной любви».

По словам Блаженнейшего владыки, любить Бога - значит выполнять Божественные заповеди.

Причем, как заметил Митрополит Онуфрий, часто кажется, что не следует «мелочиться» - надо сделать великое дело любви.

«Человек едет в метро,   кто-то наступил ему на ногу и не извинился. Надо не ожесточиться, а простить. Или кто-то нам не уступил место: «Молодой, а расселся, уткнулся в «мобилку», не замечает, что ты на одной ноге стоишь». Прости ему. Это такие маленькие бытовые вещи, по которым проявляем любовь, собираем маленькие песчинки. А потом эти песчинки складываются в большой слиток золота, который берем с собой в Вечность», - подчеркнул он.

В завершении Предстоятель УПЦ пожелал любить Бога и проявлять свою любовь к Нему не громкими декларациями, а ежедневными добрыми делами.
ForUm

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