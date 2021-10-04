В мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 235,7 миллиона, выздоровели 212,59 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.
Согласно этим данным, в мире по состоянию на утро 4 октября зафиксировано 235 724 933 случая заражения коронавирусом, в частности 4 816 005 летальных, выздоровели 212 607 063 человека.
Больше всего случаев COVID-19 с начала пандемии зарегистрировано в США (44 518 437), Индии (33 834 702), Бразилии (21 468 121).
Коронавирус зафиксировали в 223 странах и территориях.
Украина занимает 19-е место в общей статистике.
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