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В мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 235,7 миллиона, выздоровели 212,59 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире по состоянию на утро 4 октября зафиксировано 235 724 933 случая заражения коронавирусом, в частности 4 816 005 летальных, выздоровели 212 607 063 человека.

Больше всего случаев COVID-19 с начала пандемии зарегистрировано в США (44 518 437), Индии (33 834 702), Бразилии (21 468 121).

Коронавирус зафиксировали в 223 странах и территориях.

Украина занимает 19-е место в общей статистике.

 
ForUm

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