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Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Лебединського противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенное вооружение.

По состоянию на 7:00 4 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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