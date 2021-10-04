Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Лебединського противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
У Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
Наши войска вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенное вооружение.
По состоянию на 7:00 4 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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