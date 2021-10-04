Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили и его команда планировали убийства оппозиционеров.

Такое заявление он сделал в эфире телекомпании «Имеди», сообщает УНИАН.

По информации спецслужб, Саакашвили хотел организовать провокацию на акции в Тбилиси.

«Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», - заявил Гарибашвили.

Гарибашвили отметил, что лидер »Единого Национального движения» Ника Мелия не поддержал эту идею.

Тем временем Ника Мелия анонсировал на своей странице в Facebook акцию в поддержку Саакашвили.

Митинг «Свободу Мише» собираются провести в замке Рустави 4 октября, в 15:00.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.