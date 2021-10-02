также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий объяснил, почему колдовство большой грех 3
УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 9 октября выставку-ярмарку «Покровская» 11
В УПЦ объяснили, допустимо ли переносить пост на другой день 13
Митрополит УПЦ передал детскому дому на Черниговщине бытовую технику 10
Митрополит УПЦ объяснил, как научиться переносить испытания без раздражения 8
В Нежинской епархии УПЦ освящена часовня 11
В УПЦ в октябре проведут курсы для родных алко- и наркозависимых 9
Хор Киевских духовных школ УПЦ представит Украину на международном фестивале духовной музыки в Вене 9
Cоциальный отдел УПЦ провел благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновления 14
Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу меняет жизнь 8
УПЦ приняла участие в государственных мероприятиях в 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру 12
В УПЦ рассказали, какую помощь можно принести в Киево-Печерскую лавру для нуждающихся 11
Историк озвучил малоизвестные данные об участии украинского православного духовенства и верующих в спасении евреев в период Холокоста 16
В УПЦ объяснили, откуда возникло слово Бог 12
Архиепископ УПЦ рассказал, как можно поддержать храмы, пострадавшие от рейдерских захватов 24
Более 50 священников УПЦ на конференции в Лавре искали пути решения проблем в семье 11
В Ужгороде верующие УПЦ совершили ночной крестный ход вокруг города 9
На Виннитчине освящен новый храм УПЦ 16

На Херсонщине в селе Новопавловка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Фото: Херсонская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ks.ua, чин освящения храма совершил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

В конце богослужения духовенство и верующие прошли вокруг храма крестным ходом. 

Митрополит Иоанн поздравил общину с престольным праздником и освящением храма, а также отметил труды настоятеля и прихожан церковными наградами.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области в селе Юлиямполь митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а на Черниговщине в селе Яблоновка митрополит Нежинский и Прилукский Климент освятил в честь святых мучениц часовню.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
5
Теги