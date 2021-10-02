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Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с задержанием в Тбилиси бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа в пятницу, 1 октября, сообщает Голос Америки.

Со своей стороны Вашингтон призвал грузинские власти обеспечить справедливое отношение к политику.

«Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека», - сказал изданию представитель Госдепа.

В свою очередь, Украина потребовала от Грузии объяснений в связи с задержанием политика и вызвала грузинского посла в МИД.

Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила силовиков за задержание Саакашвили и заявила, что не помилует бывшего президента. По ее словам, "он прибыл в Грузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".

Напомним, сегодня вечером стало известно, что в Грузии задержали Саакашвили.
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