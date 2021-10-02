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В пятницу, 1 октября, на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой произошла ужасная авария, в результате которой погиб 23-летний украинец. Об этом сообщает Wp.pl.

Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них - украинец, красили горизонтальные разметки на дороге.

Вдруг грузовик с большой силой ударила по задней части Volkswagen. Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах.

Сразу после инцидента дорогу на месте аварии перекрыли. Полиция обозначила объездные пути через перекресток Куров Запад через перекресток Пулавы -Вшод к перекрестку Ширин. Полиция работает на месте под наблюдением прокурора.
ForUm

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