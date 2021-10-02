Российские оккупанты на Донбассе за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Возле Новозвановки и Новоалександровки оккупанты совершили прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм. Второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили возле Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего были повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции ВСУ попали под обстрел из гранатометов различных систем вблизи Лебединского, а возле Луганского боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Водяного на Приазовье и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении Крымского они вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского. В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17. В Луганской области штаб зафиксировал пролет вражеского беспилотника, вероятно, Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых — удовлетворительное», — сообщили в ООС.

На обстрелы боевиков бойцы ВСУ открывали огонь в ответ, чем заставили их прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 субботы, 2 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, вчера на Донбассе погиб военный из Днепропетровщины.