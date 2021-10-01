также в разделеСтолица
В Киеве горела гимназия, эвакуировали 1500 детей 10
Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента 16
В Киеве за сутки обнаружили 563 больных коронавирусом 16
СБУ задержала в Киеве группировку фальшивомонетчиков 16
Киевлянин насмерть забил мужчину на автозаправке 95
В Киеве за сутки обнаружили 583 больных COVID-19, 7 человек умерли 24
Первый зам Кличко заявил, что будет судиться из-за клеветы 14
Киеву вернули участок земли на Совских прудах 12
В Киеве за сутки обнаружили более 460 больных коронавирусом 13
В Киеве госпитализировали более сотни больных с подозрением на COVID-19 12
Вакцинироваться можно еще в одном киевском ТРЦ 13
Ночью в Киеве горел хостел, погиб мужчина 18
В КГГА прокомментировали информацию о якобы приватизации острова на Днепре 31
В КГГА рассказали, будут ли закрывать транспорт в случае локдауна 20
В Киеве за сутки зафиксировано почти 500 новых случаев COVID-19 17
В Киеве определили 16 больниц для приема пациентов с COVID-19 15
В киевских школах откроют пункты COVID-вакцинации 11
Группа таксистов под видом полицейских «кошмарила» наркодилеров в Киеве 18

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 599 больных коронавирусом. 13 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«599 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 235 062», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 82 больных коронавирусом и 167 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 163 человека. В общем коронавирус преодолели 221 238 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 115, в Днепровском 93, и в Деснянском районе - 80 случаев», - отметил Виталий Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
3
Теги