В Киеве за минувшие сутки обнаружили 599 больных коронавирусом. 13 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«599 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 235 062», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 82 больных коронавирусом и 167 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 163 человека. В общем коронавирус преодолели 221 238 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 115, в Днепровском 93, и в Деснянском районе - 80 случаев», - отметил Виталий Кличко.