СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два боевых схроны так называемых «Л/ДНР». Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установам, сообщил пресс-центр ведомства.

По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.

На Луганщине тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения. Во время его осмотра изъято:

126 тротиловых шашек общим весом 36 кг

средства инициирования взрывов;

29 гранат Ф-1, РГО, РГН и РГД.

В Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон возле Мариуполя.

Из закопанного под землей тайника изъято:

3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам;

почти кг тротила;

пять противотанковых и противопехотных мин;

18 боевых гранат;

60 лент с патронами к крупнокалиберных пулеметов;

автомат Калашникова;

минометную мину;

более 3 тыс. патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Мероприятия по выявлению и изъятию средств поражения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.