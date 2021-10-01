СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два боевых схроны так называемых «Л/ДНР». Из тайников изъято почти 40 кг тротила, арсенал противотанковых и противопехотных мин, а также патроны к крупнокалиберным пулеметам и зенитным установам, сообщил пресс-центр ведомства.
По оперативным данным, тайники обустроили участники диверсионно-разведывательных групп боевиков.
На Луганщине тайник со взрывчаткой и боевыми гранатами был скрыт в лесополосе в нескольких километрах от линии разграничения. Во время его осмотра изъято:
- 126 тротиловых шашек общим весом 36 кг
- средства инициирования взрывов;
- 29 гранат Ф-1, РГО, РГН и РГД.
В Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон возле Мариуполя.
- Из закопанного под землей тайника изъято:
- 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам;
- почти кг тротила;
- пять противотанковых и противопехотных мин;
- 18 боевых гранат;
- 60 лент с патронами к крупнокалиберных пулеметов;
- автомат Калашникова;
- минометную мину;
- более 3 тыс. патронов к стрелковому оружию различного калибра.
Мероприятия по выявлению и изъятию средств поражения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с подразделениями Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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