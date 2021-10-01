Европейский Союз приостанавливает переговоры с Австралией о торговом соглашении после ее отказа от соглашения с Францией по подводным лодкам в пользу США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Об отложении переговоров сообщил министр торговли Австралии Дэн Тэхан.

«Я встречусь со своим коллегой из ЕС Валдисом Домбровскисом на следующей неделе, чтобы обсудить 12-й раунд переговоров, который теперь состоится не в октябре, а в ноябре», - заявил он, отказавшись уточнить, какую роль в этом сыграло отмена соглашения о подводных лодках. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в знак солидарности с Францией выражала сомнение, что ЕС заключит торговое соглашение с Австралией.

В прошлом месяце Австралия отменила сделку на сумму 40 млрд долларов с французской Naval Group по закупке подводных лодок в пользу контракта о поставке не менее восьми атомных подводок с использованием технологий США и Великобритании.

Франция отозвала своих послов из США и Австралии, назвав этот шаг ударом в спину.

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануель Макрон провели переговоры, после чего посол вернулся в страну. Однако Франция продолжает демонстрировать разочарование. По словам Макрона, Европа должна отстаивать свою независимость от США.