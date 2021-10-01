Во Вроцлаве автомобиль BMW врезался в фонарь, в результате погибли три украинца, сообщило Mukachevo.net со ссылкой на пресс-секретаря Лодзской полиции Иоанну Концкы.

Известно, что украинцы проживали в Польше и ехали во Вроцлав на BMW польской регистрации. Автомобиль, который двигался по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, занесло, и он врезался в фонарь.

В результате автомобиль разорвало пополам, а трое из четырех человек, которые находились в автомобиле, погибли.

Это двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Женщина в возрасте 25 лет находится в больнице. Двое из погибших, вероятно, были супругами.