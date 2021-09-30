Бывший глава представительства Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий занял пост заместителя главы МИД, который будет заниматься европейскими вопросами и санкционной политикой, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он - это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать», - отметил он.

Министр уточнил, что в МИД Точицкий будет заниматься вопросами, которыми занимался Василий Боднар, назначен послом в Турции.

«Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционные политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю», - написал Кулеба.