Украинская Православная Церковь приняла участие в мемориальном мероприятии в 80-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яру.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия епископ Спиридон почтил память трагически погибших в Бабьем Яру.

Мероприятие началось в 20.30 возле памятника расстрелянным киевлянам и военнопленным.

Участие в мемориальном мероприятии приняли госслужащие, руководство Национального заповедника «Бабий Яр», представители христианских и иудейских общин.

Епископ Спиридон возложил к памятнику погибшим лампаду и цветы, а также зачитал слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия по случаю памяти жертв трагедии.

«Ужасные страницы истории Бабьего Яра сейчас учат каждого из нас, никакие идеологии не имеют стать причиной ненависти, войн, и тем более - убийств, - отмечается в слове Предстоятеля УПЦ. - Сегодня мы, как верующие люди, возносим молитвы за упокой невинно убитых на этом святом месте, и призываем всех жить в любви и уважении друг к другу, никогда не предавать человеческие ценности, которые испокон веков остаются неизменными. Пусть память о трагедии Бабьего Яра поможет еще больше ценить дарованную Богом человеческую жизнь».

29-30 сентября 1941 нацисты убили в Бабьем Яру почти 34 тыс киевлян только потому, что они - евреи.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви организовали масштабное мероприятие в Лавре к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

В церковно-археологическом музее Киевской духовной академии состоялся научный круглый стол на тему: «Роль православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны».