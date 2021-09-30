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Президент Владимир Зеленский считает, что украинские власти могут сделать Одессу «приоритетным курортом», который будет привлекательным для украинцев не менее, чем отдых в Турции, Египте, Хорватии или Греции. Об этом она заявил во время Конгресса местных и региональных властей 30 сентября, сообщает УП.

«Сегодня Одесса – важный магнит для украинского туризма. Это витрина. Она должна быть безопасной. Не хочу обидеть одесситов, но она должна быть лучшей, отмытой, построенной и примером привлекательности Украины для всех туристов, прежде всего для украинцев.

Если будут прекрасные инфраструктурные проекты, все фасады, центральные улицы и набережная в Одессе сделаны на самом высоком уровне, то, я уверен, эти деньги (туристов. – Ред.) не будут ехать в Египет или Турцию, Хорватию, Грецию – эти деньги в большинстве своем будут оставаться в Украине. Это важно, чтобы в условиях выбора приоритеты были в Украине.

В Одессе и красиво, и вкусно, и исторический центр – не просто высокие дома и отели, построенные среди пустыни, а есть большая история и привлекательность. Поэтому я думаю, что в принципе мы должны подойти правительством к вопросу Одессы как такового приоритетного курорта», – отметил он.

Зеленский отметил, что «это не значит не обращать внимания на другие курорты», потому что их много и на Западной Украине, и в центре, и в Херсонской области.

«Но если сегодня едут несколько миллионов (туристов) к вам (одесситы), то мы должны сделать максимум того, чтобы эти люди не разочаровывались, а затем возвращались второй, третий раз...», – сказал президент.

Он высказался за то, чтобы поработать над отдельной программой развития для Одессы.

Зеленский отметил, что нужно позаботиться о безопасности и обеспеченности питьевой водой приморского города, ведь «в Одессе и области одна из наихудших ситуаций с питьевой водой».

Перед этим мэр Одессы Геннадий Труханов говорил о парках и развитии города и сказал, обращаясь к президенту: «Уверен, что при вашей поддержке одесская мечта станет станет национальной реальностью».
ForUm

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