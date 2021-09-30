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Россия манипулирует ценами на газ, чтобы заставить Европейский Союз пойти на уступки в вопросах энергетической безопасности.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью EUobserver, сообщает «Европейская правда».

«Мы можем видеть, что происходит с ценами на газ, которые мы воспринимаем как инцидент гибридной войны, в основном... сигнал, который Россия посылает  европейским столицам: «Мы действительно манипулируем ценами, поэтому вам следует запустить «Северный поток-2» для стабилизации цен». Для нас это четкий нарратив», - сказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула необходимость того, чтобы «Северный поток-2» был привязан к законодательству ЕС, и это должно быть изложено в декларации саммита Украина-ЕС.

«И Германия должна объяснить свое обещание ввести новые санкции ЕС против России, если она будет злоупотреблять «Северным потоком-2». Это действительно важно, чтобы мы имели общее понимание красных линий, потому что красные линии для нас и для Германии... могут быть разными», - сказала она.

Цены на газ в Европе уже несколько недель растут. 29 сентября стоимость октябрьских фьючерсов на газ TTF на бирже Ice Futures достигла $1050 за 1000 кубометров. Таким образом, цена на газ в Европе обновила исторический максимум.
ForUm

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