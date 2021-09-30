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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединського оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди наших воинов нет.

С начала этих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск не зафиксировано.
ForUm

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