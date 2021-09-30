За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединського оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Потерь среди наших воинов нет.
С начала этих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск не зафиксировано.
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