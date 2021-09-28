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В Одесский морской порт 28 сентября зашел первый за два года международный круизный лайнер - теплоход SeaDream II под флагом Багамских островов. Большинство пассажиров - граждане Канады и США, сообщает Укринформ.

«Круизный лайнер SeaDream II пришвартовался к 15 причалу морского вокзала. На его борту 65 путешественников, преимущественно граждане США и Канады. Это первое мероприятие международного круизника после 2019 года, когда заходы судов с туристами в Одесский порт были отменены из-за пандемии СOVID-19», - отметили в пресс-службе порта.

По словам руководителя администрации порта Максима Лапая, круизное направление деятельности порта больше всего пострадало от последствий пандемии. На 2021 год было 22 заявки на заходы международных круизных лайнеров, однако теплоход SeaDream II на самом деле оказался первым. Впрочем, возможно, не последним до конца ноября. На следующий год порт получил около 30 заявок на заходы круизников.

По меркам круизного бизнеса SeaDream II считается небольшим, но роскошным судном, каюты которого поражают своей элегантной неформальностью, с видом на океан и кухней мирового уровня.
ForUm

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